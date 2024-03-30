Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Спорт

Укрепиться на вершине: «Зенит» гостит в Самаре у «Крыльев». LIVE

РПЛ. 22-й тур. «Крылья Советов» — «Зенит». ОНЛАЙН

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости
В матче 22-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» принимают на своем поле лидирующий в турнире санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
Матч не начался
30 марта 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» принимают на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Задержанный самолет с россиянами вылетел из Египта
Военная операция на Украине, день 766-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 766-й день
Зеленский уволил своего советника и друга
В Совфеде назвали Туска примером деградации политических элит ЕС
В Госдуме прокомментировали угрозу Зеленского ударить ракетами ATACMS по Крыму
Большинство банков Армении прекратили работу с российскими картами «Мир»
Никто не захотел стать мэром города Минусинска в Красноярском крае
Новости и материалы
Премьер Эстонии встревожилась из-за проблем Украины
В России подскочили цены на посуточную аренду студий
Роналдо заявил, что российский тренер поменял его жизнь
Россиянин устроил стрельбу возле кафе, чтобы вернуть утерянный авторитет среди бизнесменов
В Москве загорелась кровля одного из зданий Бауманки
В Кремле оценили слова Зеленского про переговоры
В Азербайджане увеличат интенсивность учений в армии
Зеленскому пригрозили возмездием за угрозы ударить ракетами ATACMS
Житель Калужской области попал под уголовное дело из-за листовок с QR-кодом
Жену Бибера обвинили в насмешке над Гомес из-за трека Бейонсе
Зеленский усмехнулся в интервью, отвечая на вопрос о теракте в «Крокусе»
В Приморье показали игру двух медвежат-сирот, которых готовят к возвращению в природу
Теннисист Рублев рассказал, в честь кого назовет сына
Аналитик оценил, как ограничения по картам «Мир» в Армении скажутся на бизнесе
Личка: можем извиниться перед болельщиками за разгром от «Ростова» в дерби со «Спартаком»
С начала выпуска Volkswagen Golf исполнилось 50 лет
В Турции восхитились политикой Путина
В Харькове произошел взрыв
Все новости
Шойгу призвал сотрудников алтайского завода «пахать в три смены»
В поселке Внуково найдена записка с террористическими угрозами
На руднике «Пионер» в Приамурье пробурили еще три скважины
Как выглядели места терактов в России. Тогда и потом
Мемориалы на местах трагедий
«Вы хотите денег? Вы хотите секса?» Рассказ россиянки, попавшей в плен к наркокартелю
Россиянка Ригович рассказала, что боялась продажи на органы в мексиканском плену
Зеленский допустил переговоры с Россией до выхода на границы 1991 года. Почему он передумал?
Зеленский допустил переговоры с Россией без возврата Киева к границам 1991 года
От Сухорукова до Алибасова: кто играл Берию в кино
«На Мэрил Стрип с возрастом стали смотреть иначе. Я этого тоже жду»: интервью с актрисой Зоей Бербер
Актриса Зоя Бербер заявила, что не планирует долго сидеть в декрете
«В плену третий год, многие ранены». Самарские военные записали видео с Украины
Хинштейн опубликовал видеообращение пленных бойцов из Самары к губернатору
«Вел себя вызывающе и дерзко». По делу «Крокуса» арестован девятый человек
В СК заявили, что напавшим на «Крокус» обещали передать вознаграждение в Киеве
«Вор в законе» Шакро Молодой вышел из колонии на три года раньше. Как ему это удалось
Шакро Молодой вышел на свободу из-за плохого здоровья
Как быстро отрастить волосы: советы трихолога и народные средства
Какие средства ускорят рост волос, сделают их сильными и красивыми
«Забрали люди в форме». В Таджикистане 9 человек задержаны по делу «Крокуса»
В Таджикистане задержаны девять подозреваемых в связях с террористами из «Крокуса»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами