В матче 22-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» принимают на своем поле лидирующий в турнире санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 22-й тур
Матч не начался
30 марта 14:00
Крылья Советов
Самара, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Солидарность Арена (Самара Арена)», Самара, Россия
1-й тайм
2-й тайм
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13:30
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 22-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» принимают на своем поле санкт-петербургский «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.