Примерно равное количество времени команды владеют мячом — 48% на 52% в пользу сине-бело-голубых.
Латышонок без проблем выловил мяч после удара Мантуана.
Сото и Антуан повздорили рядом с резервным судьей, но драки дело на счастье не дошло.
Кассьерра сместился с левого фланга в центр и ударил на удачу — не повзло, мяч застрял в ногах защитников «Балтики».
Тонкий пас Барриоса на левый край не прошел, перехват Сото совершил.
Играеют низом в пас зенитовцы, «Балтика» низким блоком встречает оппонентов.
Родригао опередил Остойича и выбил мяч на угловой после подачи Бистровича со штрафного.
Круговой неудачно вынес мяч прямо на Фернандеса, тот отдал мяч налево, после чего атака балтийцев заглохла.
На правой фланге ситуативно оказался Вендел, но передача в центр от него не прошла.
Энрикес локтем в прыжке случайно попал по ногу Круговому, кровь из носа пошла у Данила.
Теперь на Гузину пошла слева подача, Эракович выпрыгнул высоко и выбил мяч из штрафной.
Энрикес забрался в офсайд.
Пас Вендела на Сергеева прошел, однако Иван обработать мяч не смог.
Кержаков выловил мяч после фланговой подачи справа.
Стартовые минуты остаются за гостями.
Игра началась! Поехали!
«Зенит»: Кержаков, Сантос, Эракович, Родригао, Караваев, Круговой, Барриос, Вендел, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
«Балтика»: Латышонок, Гассама, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Гузина, Сото, Бистрович, Энрикес, Остойич, Радмановац.
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Балтикой» и «Зенитом».