Московский ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) играет на выезде с екатеринбургским «Уралом», который возглавляет бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
Матч не начался
22 июля 13:00
Урал
Екатеринбург, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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12:45
Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором екатеринбургский «Урал» принимает московский ЦСКА.
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