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Спорт

Дать бой бывшим: ЦСКА приехал к «Уралу» Гончаренко. LIVE

РПЛ. 1-й тур. «Урал» — ЦСКА. ОНЛАЙН

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ПФК ЦСКА Москва/VK
Московский ЦСКА в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) играет на выезде с екатеринбургским «Уралом», который возглавляет бывший тренер армейцев Виктор Гончаренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
Матч не начался
22 июля 13:00
Урал
Екатеринбург, Россия
0 : 0
ЦСКА
Москва, Россия
Стадион «Екатеринбург Арена», Екатеринбург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
12:45

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором екатеринбургский «Урал» принимает московский ЦСКА.

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