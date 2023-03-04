Денисов рухнул на газон после верхового единоборства с Егорычевым, оказывают помощь игроку «Спартака».
Зобнин вошел в штрафную, отдал Пруцеву, тот сделал скидку на линию штрафной Игнатову — Михаил несильно пробил в нижний угол и не попал в створ. Но момент опасный!
Отмечаем отсутствие в составе красно-белых капитана Георгия Джикии — он пропускает игру из-за перебора карточек. С капитанской повязкой вышел Роман Зобнин, ну а место Джикии в центре обороны занял новичок — Алексис Дуарте, это его дебют за «Спартак» в официальных матчах.
Символический первый удар по мячу производит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.
«Спартак»:
Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.
«Урал»:
Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.