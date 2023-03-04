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Спорт

Битва за чемпионство возобновляется: «Спартак» принимает «Урал». LIVE

Футбол. РПЛ. 18-й тур. «Спартак» — «Урал». ОНЛАЙН

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Павел Лисицын/РИА «Новости»
В матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» встречается с екатеринбургским «Уралом». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 18-й тур
1-й тайм
04 марта 14:00
Спартак М
Москва
0 : 0
Урал
Екатеринбург
Стадион «Открытие Банк Арена», Москва
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'6

Пока москвичи полностью доминируют на поле и контролируют мяч, но не прессингуют.

'4

Денисов рухнул на газон после верхового единоборства с Егорычевым, оказывают помощь игроку «Спартака».

'3

Зобнин вошел в штрафную, отдал Пруцеву, тот сделал скидку на линию штрафной Игнатову — Михаил несильно пробил в нижний угол и не попал в створ. Но момент опасный!

'2

Отмечаем отсутствие в составе красно-белых капитана Георгия Джикии — он пропускает игру из-за перебора карточек. С капитанской повязкой вышел Роман Зобнин, ну а место Джикии в центре обороны занял новичок — Алексис Дуарте, это его дебют за «Спартак» в официальных матчах.

'1

Поехали! Главный судья — Виталий Мешков.

14:01

Символический первый удар по мячу производит олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.

13:55

Начало матча — в 14:00 мск.

13:50

«Спартак»:

Селихов, Денисов, Дуарте, Чернов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Зобнин, Игнатов, Промес, Николсон.

«Урал»:

Помазун, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Сунгатулин, Бикфалви, Каштанов, Влут, Ранджелович.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом».

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