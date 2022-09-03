Конечно, все самое интересное произошло в этом матче во втором тайме: «Краснодар» за три минуты в начале второй части встречи забил два мяча. Спустя некоторое время в ворота Адамова влетел и третий, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено. Буквально в следующей атаке «Сочи» забил свой мяч, однако отыграться и вырвать ничью сочинцы не смогли.
Подача Жоазиньо в штрафную выходит не очень удачной, мяч взмывает в воздух. И замена тут же у «Краснодара»: Сперцян уходит, вместо него Якимов.
Жоазиньо шикарно вошел в игру! Нобоа обвел защитников, скинул, и Жоазиньо проверил на внимательность Сафонова, голкипер справляется!
Замена у «Краснодара»: Олусегун уходит, вместо него доиграет Ильзат Ахметов. Замена также у «Сочи»: Жоазиньо вместо Мелкадзе.
Очень много фолов у нас сейчас. Кривцов получает отложенную желтую карточку за фол на половине поля соперника — наступил он на ногу Терехову.
Терехов грубо сыграл против Баньяца, даже приземлился сверху на него, но не требуются врачи. Получает «Краснодар» штрафной. Сперцян — но справляется защита.
А вот и первая желтая карточка у нас. Макарчук опасно играл ногой, попал в лицо сопернику футболист.
ГООООООООООООООЛ! «Сочи» в игре! Мелкадзе завершает шикарную комбинацию своей команды — Нобоа вырезал на Бурмистрова, тот обыграл соперников и отдал на Мелкадзе. Ух, что за жара у нас пошла!
Сергей Волков! Шикарно сегодня играл защитник, несколько раз действительно спасал свою команду, и его действия оказываются вознаграждены. Мощнейший удар, который не оставил шансов Адамову.
Дркушич не пропустил мимо себя Кордобу и сфолил, что не осталось не замеченным. Интересно, что без карточек у нас идет игра
Немного обескуражен «Сочи», конечно, пошел ряд ошибок. Рамирес ускорился, пробил, но неточно. И первая замена у «Сочи»: Бурмистров вместо Сарвели.
Разошелся «Краснодар» во втором тайме, конечно, ничего не скажешь. А казалось, что по такой игре ничего не предвещало. Кордоба еще в офсайд забирается.
ГОООООООООООООООЛ!!! Сперцян! Как же он все рассчитал, как все сделал! Адамов неудачно выходит из ворот, и Эдуард ловко перекидывает вратаря, отправляя мяч по дуге в сетку.
ГООООООООООООООЛ! Шикарнейший проход Баньяца, который выдал мощный забег и отдал на Олусегуна, который в противоход мощно пробил по воротам. Точно!
Звучит свисток на перерыв! Не так много опасных моментов было у нас в первом тайме, но свои шансы имели обе команды. Однако пока на табло нули, и фиксируем тот факт, что в начале матча «Краснодар» потерял из-за травмы Александра Черникова. Отдохнем.
Три минуты добавлено, кстати. И Юсупова выводят один на один с Сафоновым, но у него не получается удар. И Волков успевает помешать.
Вот это моментище! Очень опасная атака «Сочи», мяч летит в ворота, Сафонов неудачно отбивает, а на добивании уже сидя на линии штрафной Рамирес останавливает собой мяч. Тут же забирает его голкипер.
Нобоа отдает классный пас на Сарвели, выводя его на опасную ударную позицию, но тот своим шансом не пользуется.
Угловой зарабатывает «Сочи», чуть отодвинув игру от своих ворот. Подача проходит в штрафную, скидывал Юрганов, но никто не опередил Кордобу.
Снова опасно! Отлично разыграли «быки», но Мещанинов спасает после удара Олусегуна. Следом спасает Адамов — сейчас куда активнее «Краснодар», конечно.
Бородин забивает, правда, гол не засчитан. Уже бросились праздновать краснодарцы, но Шадыханов не преклонен — в моменте были нарушены правила на Адамове.
Угловой заработали «Сочи». Юсупов подает, но Кордоба выбивает — рванули «быки» в атаку, но ряд неточных передач все испортил.
Волков обыгрывается с партнерами, играя назад, не сразу могут «быки» начать атаку со своей половины поля.
Кордоба выиграл состязание в скорости Юрганова, но настигли его защитники «Сочи» уже недалеко от своей штрафной.
Не задерживается надолго мяч ни у той, ни у другой команды. Мещанинов вовремя смахнул мяч, который от Сперцяна летел на Кордобу.
Много борьбы за мяч у нас в центре поля. «Сочи» достаточно активно идет в перед, но Кайо опережает Нобоа.
Первый реально опасный момент! Кордоба получает передачу от Сперцяна, обыгрывает он Дркушича и выходит на убойную позицию — но вот удар не получается. Голкипер забирает.
Ох, какой неприятный момент. Неудачное столкновение и падение для Александра Черникова. Медики на поле, и носилки тоже выносят. Видимо, нам грозит очень ранняя вынужденная замена.
Мещанинов играет на Дркушича. Пока нельзя сказать, что какая-то команда обладает каким-либо преимуществом.
Кривцов тянулся к мячу, но сыграл неаккуратно., что привело к атаке «Сочи». Волков уверенно играет в обороне.
Здорово разыграли угловой «быки», Сперцян простреливал на дальнюю штангу — Адамов вступил в игру.
Стартовые составы выглядят следующим образом:
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.