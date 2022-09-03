20:30

Конечно, все самое интересное произошло в этом матче во втором тайме: «Краснодар» за три минуты в начале второй части встречи забил два мяча. Спустя некоторое время в ворота Адамова влетел и третий, однако после вмешательства VAR взятие ворот было отменено. Буквально в следующей атаке «Сочи» забил свой мяч, однако отыграться и вырвать ничью сочинцы не смогли.