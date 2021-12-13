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Поправить дела в чемпионате: «Спартак» проигрывает «Сочи». LIVE

РПЛ. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Сочи» - «Спартак»

Эпизод матча «Сочи» - «Спартак»

Twitter «Спартака»
В заключительном календарном матче 2021 года московский «Спартак» на выезде играет с «Сочи» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 18-й тур
2-й тайм
13 декабря 19:00
Сочи
Сочи
28' Нобоа
1 : 0
Спартак М
Москва
Стадион «Фишт», Сочи
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
1-й тайм

28' Нобоа

36' Юсупов

27' Игнатов

45' Прохин

2-й тайм

48' Цаллагов

Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'54

Длинный заброс проходит на Барсова, но там спартаковцы успели вернуться к своим воротам, и мяч вернулся под контроль красно-белых.

'52

Попытка пробраться через правый фланг у «Спартака» не удается. Очень хорошо контролируют свою штрафную сочинцы, хотя и надолго отодвинуть игру от своих ворот у них не удается.

'50

В центре поля сочинцы выигрывают борьбу, но ценой Кирилла Заики, который оказывается газоне, корчась от боли.

'48

Цаллагов получает желтую карточку. Забирал он мяч у Зобнина с нарушением правил.

'46

Замена у «Сочи»: Прохин поле покидает, вместо него второй тайм доиграет Эмануэль Маммана.

'46

Звучит свисток на второй тайм! Поехали.

Перерыв

Завершен первый тайм! Очень интересная игра у нас происходит в «Сочи». Вторую половину первого тайма «Спартак» давил соперника, имел несколько голевых моментов, но впереди хозяева со счетом 1:0. Мяч был забил с пенальти, его автором стал Кристиан Нобоа. Отдохнем!

'45+3

Промес с достаточно опасного штрафного бьет, но Адамов выставляет руки и выбивает мяч.

'45+3

Прохин получает желтую карточку. Снес он Игнатова рядом со своей штрафной.

'45+2

Редкий во второй половине тайма проход «Сочи» к воротам завершается контратакой Мозеса. Его Прохин останавливает в подкате.

'45+1

Опасно! Прорывается Мозес очень опасно по флангу, но спасает Адамов! А тем временем три минуты добавлено.

'45

Мозес пытается атаковать через фланг и нанести удар с острого угла, но от игрока «Сочи» мяч снова уходит на угловой. Юрганов последнего выбивает мяч подальше от своей штрафной.

'43

Очень хороший перехват был от Зобнина, но вот пас для Промеса был очень неудобным, что привело только к угловому. Родриго снимает верх.

'41

С перевесом «Спартака» проходят последние минуты первого тайма. Наседают подопечные Руя Витории, для которого этот матч может стать последним на посту наставника красно-белых.

'39

Жиго поднялся, в полном порядке. В эпизоде, кстати, вроде как не было никакого нарушения правил. Угловой «Спартак» разыгрывает, и после рикошета от Юрганова мяч летел очень опасно, но мимо.

'37

Штрафной привел только к угловому и паданию Жиго. Лежит на газоне он и держится на лицо. Медики на поле.

'36

Юсупов получает желтую карточку. В очень жестком подкате пошел он на Игнатова, и сильно получил по ноге игрок «Спартака».

'34

Но стоит отметить, что сейчас практически не пускают спартаковцы соперников на свою половину поля.

'32

Раз за разом пытаются придумать что-то спартаковцы, но пока не особо удается. Очень плотно обороняется «Сочи».

'30

«Спартак» пытается начать атаку со своей половине поля, но не очень удается. Останавливают спартаковцев защитники «Сочи».

'28

ГОООООООЛ! Нобоа реализует пенальти!

'27

Пенальти! Еще и Игнатов получает желтую карточку.

'26

Так, а вот эпизод со штрафным у нас не заигран. После удара Жоазиньо мяч попадает в руку Игнатову, и сейчас идет проверка по поводу назначения пенальти. Идет Иванов смотреть.

'24

Достаточно опасный штрафной разыгрывают сочинцы, но в итоге мяч после удара Жоазиньо попадает в стенку.

'22

А вот это было опасно! Очень резкая и прострельная атака «Сочи» прошла, сначала спасает Селихов, выдавая прекрасный сэйв, а следом мяч после небольшой паники в штрафной выносят защитники красно-белых.

'21

Удар сочинцев из-за пределов штрафной площади. Не очень прицельно бил Барсов, мяч в итоге прошел рядом со штангой.

'19

Попеременно команды пытаются придумать что-то в атаке, но уверенно играют защитники команд.

'17

Была проведена минутой ранее опасная атака «Спартака», которая завершилась ударом Промеса, мяч забрал вратарь. А следом «Сочи» вновь пытается прессинговать на чужой половине поля.

'15

Прерывает «Спартак» атаку «Сочи», которая докатилась до ворот Селихова, но до финального удара не была доведена.

'13

Пока не получается у «Спартака» развить атаку, вынуждены защитники перекатывать мяч между собой на своей половине поля.

'11

Атакуют сочинцы через центр, Нобоа играет на Жоазиньо одним касанием, но в итоге все привело только к угловому.

'9

Не получается контратака у «Спартака», слишком долго думал Игнатов, что ему делать с мячом. Это приводит к потере.

'7

Пока до опасных моментов не доходит ни у тех, ни у других. Достаточно равно начинают команды.

'5

Терехов врывался по флангу Кофрие, но справляется спартаковская защита.

'3

А у нас первое повреждение матче. Юсупов столкнулся с Кофрие достаточно жестко, в итоге прикладывают лед к голове игрока «Сочи», но сможет продолжить игру Юсупов.

'1

Захватил мяч «Сочи», оказываясь на чужой половине поля.

'1

Дает Иванов свисток на первый матч! В «Сочи», кстати, изменения: Кассьера получил травму во время разминки, вместо него Барсов.

19:00

Появляются команды на поле. Сегодня на «Фиште» «Спартак» ждет очень горячая поддержка, кстати говоря.

18:57

А рассудит поединок Сергей Иванов.

18:55

Поединок проходит в Сочи, и вот так выглядят стартовые составы команд:

«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоазиньо, Кассьерра.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.

18:50

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

18:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура Российской премьер-лиги между «Сочи» и «Спартаком». Поединок станет последним в этом календарном году.

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