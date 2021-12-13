Длинный заброс проходит на Барсова, но там спартаковцы успели вернуться к своим воротам, и мяч вернулся под контроль красно-белых.
Попытка пробраться через правый фланг у «Спартака» не удается. Очень хорошо контролируют свою штрафную сочинцы, хотя и надолго отодвинуть игру от своих ворот у них не удается.
В центре поля сочинцы выигрывают борьбу, но ценой Кирилла Заики, который оказывается газоне, корчась от боли.
Завершен первый тайм! Очень интересная игра у нас происходит в «Сочи». Вторую половину первого тайма «Спартак» давил соперника, имел несколько голевых моментов, но впереди хозяева со счетом 1:0. Мяч был забил с пенальти, его автором стал Кристиан Нобоа. Отдохнем!
Редкий во второй половине тайма проход «Сочи» к воротам завершается контратакой Мозеса. Его Прохин останавливает в подкате.
Опасно! Прорывается Мозес очень опасно по флангу, но спасает Адамов! А тем временем три минуты добавлено.
Мозес пытается атаковать через фланг и нанести удар с острого угла, но от игрока «Сочи» мяч снова уходит на угловой. Юрганов последнего выбивает мяч подальше от своей штрафной.
Очень хороший перехват был от Зобнина, но вот пас для Промеса был очень неудобным, что привело только к угловому. Родриго снимает верх.
С перевесом «Спартака» проходят последние минуты первого тайма. Наседают подопечные Руя Витории, для которого этот матч может стать последним на посту наставника красно-белых.
Жиго поднялся, в полном порядке. В эпизоде, кстати, вроде как не было никакого нарушения правил. Угловой «Спартак» разыгрывает, и после рикошета от Юрганова мяч летел очень опасно, но мимо.
Штрафной привел только к угловому и паданию Жиго. Лежит на газоне он и держится на лицо. Медики на поле.
Юсупов получает желтую карточку. В очень жестком подкате пошел он на Игнатова, и сильно получил по ноге игрок «Спартака».
Но стоит отметить, что сейчас практически не пускают спартаковцы соперников на свою половину поля.
Раз за разом пытаются придумать что-то спартаковцы, но пока не особо удается. Очень плотно обороняется «Сочи».
«Спартак» пытается начать атаку со своей половине поля, но не очень удается. Останавливают спартаковцев защитники «Сочи».
Так, а вот эпизод со штрафным у нас не заигран. После удара Жоазиньо мяч попадает в руку Игнатову, и сейчас идет проверка по поводу назначения пенальти. Идет Иванов смотреть.
Достаточно опасный штрафной разыгрывают сочинцы, но в итоге мяч после удара Жоазиньо попадает в стенку.
А вот это было опасно! Очень резкая и прострельная атака «Сочи» прошла, сначала спасает Селихов, выдавая прекрасный сэйв, а следом мяч после небольшой паники в штрафной выносят защитники красно-белых.
Удар сочинцев из-за пределов штрафной площади. Не очень прицельно бил Барсов, мяч в итоге прошел рядом со штангой.
Была проведена минутой ранее опасная атака «Спартака», которая завершилась ударом Промеса, мяч забрал вратарь. А следом «Сочи» вновь пытается прессинговать на чужой половине поля.
Прерывает «Спартак» атаку «Сочи», которая докатилась до ворот Селихова, но до финального удара не была доведена.
Пока не получается у «Спартака» развить атаку, вынуждены защитники перекатывать мяч между собой на своей половине поля.
Атакуют сочинцы через центр, Нобоа играет на Жоазиньо одним касанием, но в итоге все привело только к угловому.
Не получается контратака у «Спартака», слишком долго думал Игнатов, что ему делать с мячом. Это приводит к потере.
А у нас первое повреждение матче. Юсупов столкнулся с Кофрие достаточно жестко, в итоге прикладывают лед к голове игрока «Сочи», но сможет продолжить игру Юсупов.
Дает Иванов свисток на первый матч! В «Сочи», кстати, изменения: Кассьера получил травму во время разминки, вместо него Барсов.
Появляются команды на поле. Сегодня на «Фиште» «Спартак» ждет очень горячая поддержка, кстати говоря.
Поединок проходит в Сочи, и вот так выглядят стартовые составы команд:
«Сочи»: Адамов, Терехов, Заика, Юрганов, Прохин, Родриго, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Жоазиньо, Кассьерра.
«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Игнатов, Бакаев.
Наш стартовый состав на #СочиСпартак— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 13, 2021
Айртон и Соболев пропускают матч из-за дисквалификаций, Ларссон – из-за повреждения pic.twitter.com/BQ6P8BtPeY