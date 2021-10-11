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Ловчев — о матче со Словенией: проиграем, контингент игроков в сборной слабый

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EVGENIA NOVOZHENINA/REUTERS

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о предстоящем матче сборных Словении и России в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

«После последнего матча ждать особо нечего. Хоть мы и победили, но играли, на самом деле, очень слабо. Старательно, но не более того. Не верю в то, что наши выиграют в Словении. Просто проиграют. Игры в атаке не было, моментов практически не создали, Словакия сама себе забила.

Причина такой игры в том, что контингент игроков в сборной довольно слабый. Плюс некоторые получили травмы. У нас сейчас просто слабое поколение. Игроки, которые играли в 2018 году, тоже были слабенькие, но потихоньку делали результат. Там были опытные Игнашевич, Акинфеев и Дзюба. Было много игроков довольно-таки среднего уровня. На сегодняшний день таких просто нет. Они ушли, а молодые даже не стоят рядом с ними», — цитирует ветерана «Матч ТВ».

Встреча Россия — Словения состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В это же время хорваты на своем поле сыграют со словаками.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что Валерий Карпин еще не исчерпал свой лимит везения.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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