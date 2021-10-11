Карпин рассказал, в какой линии у сборной России проблемы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, отвечая на вопрос о выборе футболистов в основной состав, рассказал, в какой линии у национальной команды есть проблемы.

«Не используем клубные связки в национальной команде? Потому что используем других футболистов. Это может быть удобнее, а может быть нет. Есть футболисты, которые играют в стартовом составе. Жемалетдинов — Смолов сильны в атаке? А защищаться нам не надо? Считаю, у нас в обороне проблема, а не в атаке», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Ранее Валерий Карпин оценил шансы сборной России в матче против Словении в восьмом туре отборочного этапа чемпионата мира — 2022.

Встреча состоится 11 октября в Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

После семи туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 16 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Команда Словении, в активе которой десять баллов, располагается на третьей строчке. В последнем матче словенцы нанесли поражение Мальте со счетом 4:0.