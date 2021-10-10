Российский конькобежец скончался в возрасте 23 лет

Российский конькобежец Руслан Захаров ушел из жизни в результате трагического инцидента в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на странице Союза конькобежцев России Вконтакте.

Точная причина смерти спортсмена не уточняется, говорится лишь о несчастном случае, который привел к смерти спортсмена.

«В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года.

Союз конькобежцев России выражает глубокие соболезнования семье, друзьям, близким Руслана», — говорится в сообщении.

Ранее английский футбольный клуб «Фримли Грин» в своем сообщил о смерти игрока юношеской команды.

Также накануне сообщалось, что многократный чемпион Казахстана по тяжелой атлетике Альберт Линдер умер в возрасте 25 лет.