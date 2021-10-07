Футболист «Зенита» заявил о готовности стать капитаном сборной России

Футболист петербургского «Зенита» Далер Кузяев рассказал, что он готов стать капитаном сборной России, передает «РБ Спорт».

«У нас в команде так заведено, что все игроки являются капитанами и чувствуют ответственность перед сборной и страной. Если мне завтра предложат стать капитаном, конечно, я соглашусь», — сказал Кузяев.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал новость о том, что игрок национальной команды Данил Глебов ел в поезде лапшу быстрого приготовления.