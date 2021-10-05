Макгрегор рассказал, на какую сумму продал платные трансляции его бой с Порье

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком и легком весах Конор Макгрегор показал документ, в котором сообщается, что его второй бой с американцем Дастином Порье продал 1,5 миллиона платных трансляций. Фрагмент документа ирландский боец выложил в своем Twitter.

Между Дастином Порье и Макгрегором состоялся бой в рамках турнира UFC 264 в Лас-Вегасе. Он завершился победой американца техническим нокаутом. В конце первого раунда Макгрегор оступился и сломал левую ногу. Спортсмен не смог продолжить бой и в результате покинул арену на носилках.

Ирландец сразу же после поражения от Порье, сидя около сетки октагона со сломанной ногой, пригрозил сопернику, что убьет его и его жену, когда они будут спать.

Ранее бывший боец UFC Жорж Сен-Пьер высказался о перспективах Конора Макгрегора в промоушене.