Гол и передача Головина помогли «Монако» разгромить «Бордо»

«Монако» одержал разгромную победу над «Бордо» в матче девятого тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 35-й минуте с передачи Александра Головина отличился Орельен Тчуамени. В начале второго тайма мяч забил сам россиянин. На 64-й минуте голом с пенальти отметился Виссам Бен-Йеддер.

На 57-й минуте Головин получил травму и был заменен. Хавбек был вызван в расположение сборной России на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После девяти туров Лиги 1 «Монако», набравший 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. «Бордо» с семью баллами располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «Монако» на выезде встретится с «Лионом», а «Бордо» примет «Нант».

Ранее сообщалось, что футболист сборной России пропустит матчи против Словакии и Словении из-за травмы.

Франция. Лига 1. 9-й тур

«Монако» (Монако) — «Бордо» (Бордо) — 3:0

Голы: 1:0 — Тчуамени, 35, 2:0 — Головин, 48; 3:0 — Бен-Йеддер, 64 (пенальти).