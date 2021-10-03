Футболист сборной России пропустит матчи против Словакии и Словении из-за травмы

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Алексей Ионов не сыграет в матчах квалификации на чемпионат мира — 2022 из-за травмы, полученной в своем клубе. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Футболист из-за травмы уже пропустил матч десятого тура Российской премьер-лиги против ЦСКА (0:0).

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне РПЛ Ионов принял участие в восьми матчах, в которых отметился забитым мячом и сделал одну результативную передачу.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет €2,8 млн.

Ранее сообщалось, что участие Дениса Глушакова в матчах квалификации ЧМ-2022 под вопросом.