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Экс-наставник сборной Украины может возглавить шотландский клуб

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Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать наставником шотландского «Селтика». Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, украинец является одним из кандидатов на смену нынешнему главному тренеру «Селтика» Анте Постекоглу, при котором команда выступает неудовлетворительно. Шотландский клуб находится на шестом месте в своем чемпионате и имеет два поражения в Лиге Европы этого сезона.

Ранее сообщалось, что три американских клуба проявляют интерес к Шевченко.

Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа. Под его руководством национальная команда выиграла 25 матчей, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Под руководством Шевченко украинская команда дошла до четвертьфинала европейского первенства, где была разгромлена сборной Англии со счетом 0:4. Специалист признался, что после вылета с Евро разговаривал с президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко о своем контракте, однако дальше разговора дело не продвинулось.

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