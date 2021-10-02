Черчесов высказал мнение о лимите на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о целесообразности отказа от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По поводу лимита на легионеров я высказывал свое мнение еще пять-шесть лет назад. Оно не изменилось. Лимит нужен. Тогда говорил о лимите по схеме 10+15, если достаточно, то можно на одну меньше, и посмотреть, как он работает», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию немец Ральф Рангник высказал свое отношение к лимиту на легионеров в российском футболе.