Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В США мужчина, одетый как ниндзя, напал на военных с катаной 04:45
Журналист рассказал, как поругался с Дзюбой из-за того, что сравнил его... 04:33
В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима 04:32
В США от коронавируса умерли более 700 тысяч человек 04:22
Япония протестует против учений российской армии на Кунашире 04:16
Алексей Березуцкий рассказал, чем не удовлетворен в ЦСКА на старте сезона 03:58
Синоптики пожаловались на непредсказуемость погоды из-за «нервозности»... 03:54
Источник рассказал РИА о новом маскировочном покрытии для боевых машин России 03:52
Экс-капитан сборной России Онопко рассказал, в какие европейские клубы его звали 03:46
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать «единой базой» с Россией... 03:33
Бесплатная ставка 1000 р.

Черчесов высказал мнение о лимите на легионеров в РПЛ

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о целесообразности отказа от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«По поводу лимита на легионеров я высказывал свое мнение еще пять-шесть лет назад. Оно не изменилось. Лимит нужен. Тогда говорил о лимите по схеме 10+15, если достаточно, то можно на одну меньше, и посмотреть, как он работает», — сказал Черчесов в эфире польской передачи Hejt Park.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее руководитель московского «Локомотива» по спорту и развитию немец Ральф Рангник высказал свое отношение к лимиту на легионеров в российском футболе.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мотив мести». Как мир отреагировал на задержание Саакашвили
В Госдепе заявили, что следят за ситуацией с задержанием Саакашвили
«У меня полно кеша». Тиньков заплатит США $506 млн
Тиньков признал вину по делу о неуплате налогов в США
Король Черкизовского, похититель Руссо. Чем известен задержанный Тельман Исмаилов
Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов задержан в Черногории по ордеру России
Партия «Слуга народа» намерена «вернуть» Крым и Донбасс к 2030 году
Россия продлила продовольственное эмбарго
В ООН заявили, что к концу 2022 году можно вакцинировать от коронавируса весь мир
Президент Финляндии Ниинисте призвал кардинально изменить отношения с Россией
Новости и материалы
В США мужчина, одетый как ниндзя, напал на военных с катаной
Журналист рассказал, как поругался с Дзюбой из-за того, что сравнил его с Глушаковым
В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима
В США от коронавируса умерли более 700 тысяч человек
Япония протестует против учений российской армии на Кунашире
Алексей Березуцкий рассказал, чем не удовлетворен в ЦСКА на старте сезона
Синоптики пожаловались на непредсказуемость погоды из-за «нервозности» климата
Источник рассказал РИА о новом маскировочном покрытии для боевых машин России
Экс-капитан сборной России Онопко рассказал, в какие европейские клубы его звали
Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать «единой базой» с Россией в случае угрозы
Лукашенко предложил журналисту CNN взять интервью у Протасевича
Семин назвал неуверенной победу «Спартака» над «Наполи» в «Лиге Европы
В отношении экс-премьера Британии Кэмерона начата новая проверка
В Абхазии депутат устроил стрельбу возле здания МВД
Черчесов ответил на вопрос о клубе, в котором он мечтает работать
Игрок «Спартака» Тиль заявил, что чувствовал себя несчастным в России
Стала известна дата отправки корабля Crew Dragon к МКС
Лукашенко не согласился, что в Белоруссии неправильно борются с COVID-19
Все новости
«Культ складирования денег»: почему Россия увеличивает финансовые резервы
Эксперты рассказали, чем обернется инициатива нарастить средства ФНБ
Завод, выпускавший Great Wall в России, пустили с молотка
Автозавод Хаджи-Мурата Дерева продадут за 4,3 млрд рублей
«Пора перестать церемониться с Москвой»
В Чехии призвали Евросоюз объявить газовую войну России
«Наденьте маски, раздолбаи»: сборную России сняли с рейса
Тихонов раскритиковал российских борцов за несоблюдение антиковидных правил
«Идиотское поведение». Таджикского блогера выдворят из России за имитацию секса
Блогера, устроившего эротическую фотосессию на фоне храма, депортируют в Таджикистан
Саакашвили нашли и отправили в тюрьму
Власти Грузии объявили о задержании Саакашвили
Умер актер из «Глухаря» Александр Дубовицкий
«Свадьба века»: князь Георгий Романов обвенчался в Исаакиевском соборе
Венчание князя Георгия Михйловича оказалось пышнее недавней свадьбы другого Романова
Китай введет регулирование рекламных алгоритмов онлайн-платформ
Пекин регламентирует работу рекомендательных сервисов, используемых Alibaba, ByteDance и Tencent
Плейлист недели: Little Big, Imagine Dragons, Limp Bizkit и Zivert
Little Big стали героями мемов в новом клипе
Как «Единая Россия» и оппозиция поделят посты в Госдуме
Первое заседание Госдумы нового созыва назначили на 12 октября
«Сбивать гиперзвуковые ракеты США можем только в теории»
Для полноценных испытаний С-400 и С-500 в России нет полигонов и мишеней
«Все аккаунты у нас на руках»: в Белоруссии прошли задержания после убийства силовика
Лукашенко раскрыл подробности операции, в ходе которой погиб сотрудник КГБ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях