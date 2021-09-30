Губерниев послал Бе после его слов в адрес Логинова

Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал слова норвежского биатлониста Тарьей Бе в адрес россиянина Александра Логинова, передает «Спорт-Экспресс».

«Это способ психологического давления и разговоры в пользу бедных. Это психологическое давление перед Олимпиадой. Хочется сказать — ребят, в жопу пошли и заткнулись», — сказал Губерниев.

Напомним, Бе написал в своей автобиографии, что он был недоволен победой Логинова в спринте на чемпионате мира 2020 года из-за того, что ранее россиянин отбывал дисквалификацию за допинг. Также Бе назвал Логинова мошенником.

Перед стартом прошлого сезона Логинов тренировался под руководством личного тренера Александра Касперовича. В завершившемся сезоне Кубка мира Логинов выиграл смешанную эстафету в немецком Оберхофе и выиграл индивидуальную гонку в Антхольце. В составе сборной России он взял серебро и две бронзы в эстафете.