Боксер Усик рассказал о своем любимом футбольном клубе

Боксер Александр Усик рассказал о своем любимом украинском футбольном клубе, передает «Чемпионат.com».

«Я болею за «Динамо» очень давно, еще мой папа за него болел. Помню, «Таврия» играла с «Динамо», когда мне было 12 лет. Я тогда не занимался боксом, а играл за «Таврию». Динамовцы проиграли, весь стадион ликовал. а я сижу и думаю: «Чего вы радуетесь?» — сказал Усик.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) после победы над британцем Энтони Джошуа.

Поединок прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.

Ранее американский боксер Майк Тайсон поделился мнением о бое украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.