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Промоутер Хрюнов: Усик превратил бой для Джошуа в ад

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Andrew Couldridge/Reuters

Российский промоутер Владимир Хрюнов поделился впечатлениями от победы украинского боксера Александра Усика над британцем Энтони Джошуа.

«Александр Усик превратил бой для Джошуа в ад. Он фактически сделал для него невозможными эти 12 раундов. Конечно, Усику удалось психологически сломать Джошуа.

Думаю, в пятом раунде британец понял, что никакие из его заготовок не работают. Странно, что с этим ничего не сделал его угол. Усик доминировал всю дорогу, просто задавил британца.

Тактически украинец переиграл Энтони и ни разу не отходил от плана. Джошуа благодаря этому не выглядел боксером, а скорее был похож на бодибилдера. Да, у него сильный удар, но он ни разу точно не попал», — приводит слова промоутера «Комсомольская правда».

Александр Усик одержал победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, который состоялся в ночь на 26 сентября на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм» в Лондоне.

Усик выиграл единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113, став обладателем титула объединенного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.

Украинский боксер остается непобежденным. На профессиональном ринге он провел 19 боев и выиграл каждый из них, при этом 13 раз он отправлял соперника в нокаут. Для Джошуа это поражение стало вторым при 24 победах, из которых 22 он одержал досрочно. В числе побежденных им оппонентов — россиянин Александр Поветкин. Джошуа нокаутировал «Русского витязя» в сентябре 2018 года, защитив четыре чемпионских пояса.

Ранее боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко рассказал секрет успеха Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа.

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