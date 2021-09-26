Стало известно, с кем боец Петр Ян может подраться за временный титул UFC

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян может подраться за временный титул чемпиона организации с американцем Кори Сэндхагеном на UFC 267 в Абу-Даби. Об этом сообщает Ариэль Хельвани в Twitter.

Отмечается, что Сэндхаген не является окончательным вариантом для поединка с Яном.

Ранее американский боец Алджэмейн Стерлинг снялся с поединка против россиянина Петра Яна.

Бой должен был пройти в ночь с 30 на 31 октября в Абу-Даби в рамках турнира UFC 267.

Отмечается, что Стерлинг снялся из-за проблем с шеей после операции, связанной с травмой, которую атлет получил в колледже.

Стоит напомнить, что Ян лишился своего пояса как раз в бою со Стерлингом. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени на турнире UFC 259. Россиянин был дисквалифицирован из-за запрещенного приема, который он применил в четвертом раунде — Ян нанес Стерлингу удар коленом в голову, когда тот находился в лежачем положении.