Стала известна зарплата лучшего бомбардира РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о зарплате игрока клуба Гамида Агаларова, который сейчас является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«У нас небольшие зарплаты у игроков. Галицкий сказал хорошую фразу, что его молодежь получает больше лидера «Уфы». На сегодняшний день зарплата Агаларова чуть больше 150 тысяч рублей», — сказал Газизов.

В девяти матчах текущего сезона чемпионата России Агаларов восемь раз поражал ворота соперников.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание форварда «Уфы» Гамида Агаларова в расширенный список национальной команды и объяснил, что нужно делать игроку, чтобы попасть в окончательный состав.

«Что нужно делать Агаларову, чтобы оказаться в итоговом списке сборной? Ничего сверхъестественного. Надо делать то, что он делал до сих пор — забивать в каждом матче и желательно по два мяча», — сказал Карпин.