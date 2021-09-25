Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Талибы* публично казнили мужчину за похищение в Афганистане 13:32
Призер Игр-2020 Сень призналась, что не знает, что делать с подаренными... 13:29
В Грузии туристов эвакуируют из горного региона на вертолетах из-за... 13:26
Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о методах наблюдения за певицей 13:22
Инвалид-колясочник смог отбиться от бродячих собак в Ульяновске 13:07
«Талибан*» разместил «десятки тысяч спецназовцев» в провинции... 13:04
Директор «Самбо-70»: у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, она девочка... 12:57
Иммунолог Крючков рассказал, кто может заболеть COVID-19 после прививки 12:50
Третья тренировка «Формулы-1» ВТБ Гран-при России отменена 12:45
Врач Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса 12:42
Бесплатная ставка 1000 р.

Владелец «Краснодара» Галицкий назвал тройку самых сильных тренеров РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал самых сильных тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Карпин. Гончаренко. Мне нравится тренер «Локомотива». Николич. Но мне не нравится, что он играет вторым номером. Для меня тренер тот, кто приходит и говорит: я буду играть первым номером», — приводит слова Галицкого YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Карпин начал сезон 2021/22 в роли главного тренера «Ростова», однако после ухода Станислава Черчесова с поста наставника сборной России занял его место. Под руководством специалиста национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Виктор Гончаренко возглавляет «Краснодар», «быки» после восьми туров занимают шестое место в турнирной таблице первенства.

«Локомотив» под руководством Николича занимает третью строчку в таблице РПЛ с шестнадцатью очками.

Ранее сообщалось, что Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к экс-хавбеку «быков» Павлу Мамаеву.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Сочи снова затопило
Движение на федеральной трассе Джубга — Сочи восстановили
«Просто не используем его»: европейцев не беспокоят рекордные цены на газ
Жители Европы рассказали, готовятся ли они к проблемам в условиях газового кризиса
«Окно возможностей». Как Россия может воспользоваться антикитайским союзом
Лидеры «азиатского НАТО» договорились сотрудничать в космосе и развитии 5G
«Ъ»: Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
Источник сообщил, что в правительстве Крыма ожидаются отставки
Российский сухогруз и турецкое судно столкнулись в проливе Босфор
Устроивший стрельбу в пермском вузе подключен к аппарату жизнеобеспечения
Новости и материалы
Талибы* публично казнили мужчину за похищение в Афганистане
Призер Игр-2020 Сень призналась, что не знает, что делать с подаренными автомобилями
В Грузии туристов эвакуируют из горного региона на вертолетах из-за оползней на дороге
Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о методах наблюдения за певицей
Инвалид-колясочник смог отбиться от бродячих собак в Ульяновске
«Талибан*» разместил «десятки тысяч спецназовцев» в провинции на границе с Таджикистаном
Директор «Самбо-70»: у Медведевой дикция лучше, чем у Загитовой, она девочка московская
Иммунолог Крючков рассказал, кто может заболеть COVID-19 после прививки
Третья тренировка «Формулы-1» ВТБ Гран-при России отменена
Врач Мясников назвал категорию людей, защищенных от коронавируса
Двух пострадавших на Эльбрусе альпинистов выписали из больницы
Названа причина столкновения российского и турецкого сухогрузов
Корабли Черноморского флота завершили учения у берегов Крыма
Движение по трассе Джугба — Сочи восстановлено
Выбран новый президент Международной федерации хоккея
Рекрутеры рассказали, какие рекомендации позволяют легче получить работу
Подозрительное устройство обнаружили у пассажира в аэропорту Перми
В России пять дней подряд зарегистрировано более 800 смертей из-за коронавируса в сутки
Все новости
«Мы все наивны перед вирусом». Почему в России растет число случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре предположили, что рост заболеваемости COVID-19 произойдет из-за непривитых
«Этого парня нельзя привозить в Лас-Вегас»: лучшего бойца UFC арестовали
Экс-боец UFC Джонс был арестован по делу о домашнем насилии
«Это бесовщина»: как работает ароматерапия
Можно ли согреться с помощью эфирных масел
Сделка состоялась. Почему Канада отпустила дочь основателя Huawei
В Канаде освободили финдиректора Huawei, сняв все обвинения
«Реализуя принцип неотвратимости наказания»
СК заявил о задержании двух боевиков из банды Басаева и Хаттаба
Самозанятым таксистам приготовили новый закон
В России самозанятых водителей такси могут обязать заключать договоры с агрегаторами
«Полурасстались»: СМИ сообщили о разрыве Илона Маска и Граймс
«Робот» или вариатор: какую трансмиссию выбрать
Эксперты рассказали, какая коробка передач отличается надежностью
Нарушение зрения и эпилепсия: чем опасны OLED-экраны в смартфонах
Эксперт рассказал, что OLED-дисплеи могут вызывать головные боли и тошноту
Мали ищет замену легионерам
МИД Франции предостерег Россию от отправки ЧВК «Вагнер» в Мали
«Люди думают, что они могут купить даже силы природы»
Спасатель рассказал, что приводит к трагедиям в сфере экстремального туризма
«КамАЗ» готовит свой электромобиль к серии
Стало известно, когда в России запустят производство электрокаров
«Самые бесполезные люди на свете, а их охраняют с автоматами»
Пользователи соцсетей опять обвинили Меган Маркл и принца Гарри в лицемерии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях