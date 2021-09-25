Владелец «Краснодара» Галицкий назвал тройку самых сильных тренеров РПЛ

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий назвал самых сильных тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Карпин. Гончаренко. Мне нравится тренер «Локомотива». Николич. Но мне не нравится, что он играет вторым номером. Для меня тренер тот, кто приходит и говорит: я буду играть первым номером», — приводит слова Галицкого YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Карпин начал сезон 2021/22 в роли главного тренера «Ростова», однако после ухода Станислава Черчесова с поста наставника сборной России занял его место. Под руководством специалиста национальная команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а также обыграла Кипр (2:0) и Мальту (2:0) в матчах отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Виктор Гончаренко возглавляет «Краснодар», «быки» после восьми туров занимают шестое место в турнирной таблице первенства.

«Локомотив» под руководством Николича занимает третью строчку в таблице РПЛ с шестнадцатью очками.

Ранее сообщалось, что Сергей Галицкий рассказал о своем отношении к экс-хавбеку «быков» Павлу Мамаеву.