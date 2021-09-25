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Российский боксер Бетербиев заявил, что Джошуа победит Усика

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Reuters/РИА «Новости»

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев высказался о предстоящем бое между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

«Один удар может решить исход боя. Победить может любой из боксеров. По всем остальным параметрам украинец в этом весе новый человек, а британец уже состоявшийся боец. Я думаю, что Джошуа выиграет этот бой решением судей или досрочно.

В первых раундах развязки не будет. Они будут осторожничать», — цитирует боксера «РЕН ТВ».

Напомним, что бой пройдет в Лондоне в ночь с 25 на 26 сентября.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде.

Усик на ринге провел 18 боев, в каждом из которых смог одержать победу. При этом 13 раз бои завершались нокаутом. В октябре 2020 года украинец победил британца Дерека Чисору единогласным решением судей.

Ранее Александр Поветкин рассказал, за кого будет болеть в бою между Энтони Джошуа и Александром Усиком.

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