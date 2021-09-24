Владелец «Краснодара» Галицкий рассказал о зарплатах молодых игроков клуба

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о зарплатах молодых воспитанников команды.

Была ли пропасть между зарплатами легионеров, определяющих стиль игры и молодыми российскими игроками? Нет. У Сафонова, например, никакой пропасти в зарплате нет. Молодые футболисты в «Краснодаре» получают очень достойные деньги. Больше, чем лидеры «Уфы». В районе 200-400 тысяч долларов в год», — сказал Галицкий в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Футбольный клуб «Краснодар» был создан в 2008 году, а в 2011-м он вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Команда трижды становилась бронзовым призером первенства страны (2014/15, 2018/19, 2019/20).

В сезонах 2016/17 и 2018/19 «быки» доходили до 1/8 финала Лиги Европы, а в 2020 году впервые вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

После восьми туров РПЛ «Краснодар», набравший 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

Ранее Сергей Галицкий раскритиковал СМИ за негативное влияние на молодых российских футболистов.