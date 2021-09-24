Экс-тренер сборной России Плющев: решение о назначении Знарка надо было принимать раньше

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о назначении Олега Знарка на должность наставника национальной команды на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Эксперт считает, что Валерий Брагин должен был принять решение уйти после прошлого сезона, так как ему не удалось справился ни с одной из задач, которые были перед ним поставлены.

«Наверное, Знарок на сегодняшний день – один из тех людей, которые имеют опыт работы со сборной. Конечно, он мужественный человек, я снимаю перед ним шляпу: за несколько месяцев до начала Олимпийских игр принять на себя такой удар. Но такое решение надо было принимать после сезона, я не знаю, почему оно было принято только сейчас. У нас непонятные ситуации происходят в хоккее, когда за неделю до старта снимают тренера, через неделю после старта. Что-то в нашем доме не так», — сказал Плющев «Газете.Ru».

Знарок возглавлял сборную России с 2014 по 2018 год. Под его руководством национальная команда стала чемпионом мира 2014 года, взяла серебро первенства мира — 2015 и завоевала бронзу ЧМ-2017.

Также сборная России завоевала золото на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее сообщалось, что Брагин останется в национальной команде в качестве консультанта.