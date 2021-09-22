«ПСЖ» вырвал победу у «Меца» на 95-й минуте

«Пари Сен-Жермен» в матче седьмого тура чемпионата Франции обыграл «Мец» со счетом 2:1.

В самом начале матча новоиспеченный защитник парижан Ашраф Хакими открыл счет. В конце первого тайма футболист «Меца» Кики Куяте сравнял счет в матче. В добавленное ко второму тайму время тот же Хакими вырвал победу в матче.

«ПСЖ» укрепил лидерство в Лиге 1, набрав за семь матчей 21 очко. «Мец» располагается на 20 строчке, имея в своем активе три очка.

Парижане пробили в створ ворот пять раз, футболиста «Меца» — два.

25 сентября парижский клуб встретится с «Монпелье». 26 сентября «Мец» сыграет с «Брестом».

Напомним, в прошлом матче Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Лион», вырвав победу на 90+3.

Франция. Лига 1. 7-й тур

«ПСЖ» — «Мец» — 2:1

Голы: 1:0 — Хакими, 5; 1:1 — Куяте, 39; 2:1 — Хакими, 90+5.

Ранее «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Кубка Английской лиги потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:1.