Малафеев: Дзюба принял честное решение, как и Марио Фернандес

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал отказ форварда Артема Дзюбы от вызова в национальную команду на ближайшие матчи отборочного цикла чемпионата мира-2022.

«Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в «Зените». Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне», — сказал Малафеев в интервью Sport24.

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

13 сентября стало известно, что защитник ЦСКА Марио Фернандес решил завершить выступления за сборную России.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России.