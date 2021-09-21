Карпин прояснил ситуацию с отказом Дзюбы от вызова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о телефонном разговоре с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой после того, как форвард объявил о своем решении отказаться от вызова в национальную команду на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Я недолюбливаю Дзюбу? Поэтому я его включил в расширенный список. Видимо, так. Я связался с ним и спросил, готов ли он играть за сборную. Он ответил, что еще не готов, что ему еще надо набирать форму, что он решил в данный момент сосредоточиться на «Зените».

Странно ли это? Этот вопрос не мне надо задавать. Почему я включил Дзюбу в расширенный список до того, как поговорил с ним? А смысл говорить с ним, если это не окончательный список. Я встречался с ним в августе, тогда он сказал, что готов в любой момент играть за сборную. », — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Дзюба мотивировал свой отказ тем, что находится не в лучшей форме, а впереди сборную России ждут важные матчи, поэтому было бы неправильно в данной ситуации занимать чье-то место в составе. Также форвард подчеркнул, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

20 сентября сборная России объявила расширенную заявку на октябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022. Форвард «Зенита» был впервые вызван в расположение национальной команды при новом главном тренере Валерии Карпине. Карпин, реагируя на решение игрока, заметил, что дорога в сборную для Дзюбы не закрыта.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в восьми матчах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Ранее легендарный биатлонист Александр Тихонов предложил «Зениту» гнать Дзюбу из клуба поганой метлой за отказ играть в сборной.