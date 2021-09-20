Сборная России намекнула на возвращение Глушакова и Дзюбы

Пресс-служба сборной России намекнула на возможный вызов нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в расположение национальной команды для подготовки к октябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

В Telegram-канале сборной опубликована совместная фотография игроков в форма команды.

Глушаков последний раз выступал за сборную России в марте 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата страны он принял участие в восьми матчах, в которых забил шесть мячей. Хавбек занимает третье место в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба не был вызван в расположение сборной России на прошлый сбор. В его активе три голевые передачи в семи матчах первенства России.

8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 сборная России в Казани сыграет со Словакией, а 11 октября в Мариборе встретится со Словенией.

После шести туров отборочного этапа чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе H. Команда, набравшая 13 очков, отстает от лидирующей Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у него есть конфликт с Дзюбой.