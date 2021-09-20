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Карпин рассказал, почему считает Фернандеса великим

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Radovan Stoklasa/Reuters

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему считает великим завершившего карьеру в национальной команде защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса.

«Потому что таких игроков у нас немного. Человек, который на 100 процентов отдается этой профессии, на 100 процентов выполняет все требования, которые ему предъявляют, который готов умереть на поле, но сделать то, что он должен — по мне это уже великий игрок», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Фернандес дебютировал за сборную России в 2017 году. В составе национальной команды он принял участие в 33 матчах, в которых забил пять мячей. Вместе со сборной он дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где отметился голом в ворота команды Хорватии.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) защитник принял участие в шести матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее Карпин объяснил решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России. Также специалист отметил, что ситуация футболиста схожа с решением самого тренера отказаться от совмещения в сборной России и «Ростове».

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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