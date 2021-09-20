Экс-игрок сборной России Широков: не вижу никаких перспектив у ЦСКА

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков рассказал, что ждет от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак».

«Не знаю, как сложится этот матч. Фаворита в дерби нет. Если красно-белые даже проиграют, Руй Витория не уйдет. Хотя в «Спартаке» может произойти всякое.

ЦСКА при Березуцком? На данный момент не нравится их игра. Возможно, игра улучшится, но сейчас никаких перспектив я не вижу», — приводит слова Широкова «СЭ».

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» пройдет 20 сентября на домашней арене армейского клуба. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.30 мск.

После семи туров РПЛ ЦСКА, набравший десять очков, занимает восьмое место в турнирной таблице первенства. Армейцы опережают красно-белых по дополнительным показателям.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что ЦСКА и «Спартак» находятся «в разрухе» перед дерби.