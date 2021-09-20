Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Мостовой заявил, что нельзя не вызвать лучшего бомбардира РПЛ в сборную России 04:57
ЦИК обработала половины протоколов на выборах в Госдуму 04:55
В Хабаровском избиркоме озвучили предварительные итоги 04:44
Ловчев — о нападающих сборной России: Смолов сейчас однозначно сильнее Дзюбы 04:43
Саакашвили заявил, что «Северный поток –2» может быть полезен Украине 04:33
Отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин 04:30
Президент «Барселоны» отказался продавать Фати ради Месси 04:23
В России лимиты по кредиткам выросли за август до допандемийных... 04:17
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни 04:04
Юрист рассказал, почему банк может забрать ипотечную квартиру 04:00
Бесплатная ставка 1000 р.

Роналду побил рекорд Ибрагимовича

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду превзошел достижение шведского нападающего Златана Ибрагимовича по числу стадионов, на которых он отличался забитым мячом.

После голов в матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) и пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма» (2:1) Роналду довел число стадионов, на которых ему удалось забить до 66-ти. Рекорд, принадлежавший Ибрагимовичу, насчитывал 64 арены.

Напомним, в первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ибрагимович выступает за «Милан», в который перешел в сезоне 2019/20 из МЛС. Также швед играл за «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Как в России прошел финальный день голосования
Главные новости выборов в России. Хроника дня
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
Саакашвили заявил, что «Северный поток –2» может быть полезен Украине
Отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин
В России лимиты по кредиткам выросли за август до допандемийных значений
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Новости и материалы
Мостовой заявил, что нельзя не вызвать лучшего бомбардира РПЛ в сборную России
ЦИК обработала половины протоколов на выборах в Госдуму
В Хабаровском избиркоме озвучили предварительные итоги
Ловчев — о нападающих сборной России: Смолов сейчас однозначно сильнее Дзюбы
Президент «Барселоны» отказался продавать Фати ради Месси
Юрист рассказал, почему банк может забрать ипотечную квартиру
Кирьяков: Дзюба нужен сборной, он должен держать не только раздевалку, но и скамейку
Юрист рассказал о популярных методах телефонного мошенничества
Неймар: все заслуживают похвалы за жертвы на поле в матче с «Лионом»
В США обнаружили останки девушки, за поисками которой следила вся страна
Названы регионы России с самым высоким ростом потребительского спроса
Две собаки и конь едва не сорвали матч квалификации Сурдлимпийских игр
Автомобилистам дали советы по сохранению резины на сезонном хранении
«Известия»: долги граждан РФ на 1,6 млрд спишут в рамках внесудебного банкротства
Тренер «ПСЖ» — о замене Месси: это может не нравиться, но тренер принимает решения
Венедиктов заявил, что система электронного голосования Москвы выдержала все атаки
Ветеран ЦСКА Пономарев: армейцы не пропустят от «Спартака», там не от кого пропускать
Все новости
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях