Роналду побил рекорд Ибрагимовича

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду превзошел достижение шведского нападающего Златана Ибрагимовича по числу стадионов, на которых он отличался забитым мячом.

После голов в матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Янг Бойз» (1:2) и пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма» (2:1) Роналду довел число стадионов, на которых ему удалось забить до 66-ти. Рекорд, принадлежавший Ибрагимовичу, насчитывал 64 арены.

Напомним, в первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Ибрагимович выступает за «Милан», в который перешел в сезоне 2019/20 из МЛС. Также швед играл за «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Ювентус» и другие клубы.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду эмоционально прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Вест Хэмом».