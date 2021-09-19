Фанаты «Бернли» и «Арсенала» устроили драку на стадионе после матча АПЛ

Фанаты «Бернли» и лондонского «Арсенала» устроили драку на стадионе после матча Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sky Sports.

Отмечается, что болельщики бросали друг в друга различные предметы, а также пели оскорбительные песни.

Погасить конфликт удалось стюардам, которые разделили поклонников команд.

«Канониры» победили со счетом 1:0.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 13 место, набрав шесть очков. «Бернли» располагается на 19 строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре клуб из столицы Англии сыграет против «Тоттенхэма». Встреча состоится 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

«Бернли» померится силами с «Лестером». Команды выйдут на поле 25 сентября в 17.00 по московскому времени.

Ранее в перерыве матча шестого тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Лиллем» болельщики выбежали на поле и устроили драку.

Потасовка произошла после словесной перепалки, в результате которой болельщики «Лилля» выбежали на поле и двигались в сторону фанатской трибуны хозяев. Несколько сотрудников стадиона получили травмы.