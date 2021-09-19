Фанаты «Бернли» и «Арсенала» устроили драку на стадионе после матча АПЛ

Фанаты «Бернли» и лондонского «Арсенала» устроили драку на стадионе после матча Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sky Sports.
Отмечается, что болельщики бросали друг в друга различные предметы, а также пели оскорбительные песни.
Погасить конфликт удалось стюардам, которые разделили поклонников команд.
«Канониры» победили со счетом 1:0.
В турнирной таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 13 место, набрав шесть очков. «Бернли» располагается на 19 строчке, имея в активе один балл.
В следующем туре клуб из столицы Англии сыграет против «Тоттенхэма». Встреча состоится 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.
«Бернли» померится силами с «Лестером». Команды выйдут на поле 25 сентября в 17.00 по московскому времени.
Ранее в перерыве матча шестого тура чемпионата Франции между «Лансом» и «Лиллем» болельщики выбежали на поле и устроили драку.
Потасовка произошла после словесной перепалки, в результате которой болельщики «Лилля» выбежали на поле и двигались в сторону фанатской трибуны хозяев. Несколько сотрудников стадиона получили травмы.