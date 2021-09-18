Автор победной шайбы Олимпиады-2018 подписал пробный контракт с клубом НХЛ

Российский нападающий Никита Гусев подписал пробный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает CapFriendly.

По информации источника, соглашение с Гусевым подписано лишь до конца тренировочного лагеря, по итогам которого будет принято решение о подписании полноценного контракта.

В прошлом сезоне Гусев выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз», в составе которых забросил четыре шайбы и сделал шесть голевых передач.

Гусев — чемпион зимних Олимпийских игр 2018 года. В финальной встрече против сборной Германии россиянин отметился дублем.

Также 29-летний россиянин — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года. Тогда Гусев принял участие в 10 матчах и набрал 16 очков

В Континентальной хоккейной лиге Гусев выступал за ЦСКА, «Амур», «Югру» и СКА.

Ранее защитник Здено Хара подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс».