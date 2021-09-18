Хавбек «Локомотива» Анджорин сравнил атмосферу на стадионе «железнодорожников» с Англией

Хавбек московского «Локомотива» Фаустино Анджорин подвел итоги матча Лиги Европы против французского «Марселя», передает пресс-служба команды.

«Марсель» — очень хорошая команда, в очень быстрый футбол играет. Было очень жарко и очень громко. Напомнило Англию и «Челси» — по энергии, по накалу, который был на трибунах», — сказал Анджорин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. 30 сентября «Локомотив» в матче Лиги Европы сыграет с итальянским «Лацио» в гостях.

После первого тура «Локомотив» и «Марсель» делят второе и третье место в группе Е, имея в активе по одному очку. Возглавляет группу турецкий «Галатасарай», который обыграл итальянский «Лацио» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» в ничейном матче первого тура Лиги Европы с французским «Марселем» (1:1) показал свой второй худший результат по владению мячом в еврокубках.

«железнодорожники» в матче с «Марселем» владели мячом 26% игрового времени. Это второй худший результат москвичей в истории выступлений команды в еврокубках.