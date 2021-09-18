Легенда «Манчестер Юнайтед» раскритиковал поведение Роналду

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике поведение форварда Криштиану Роналду после того, как его заменили в игре Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз», передает Metro.

«Если бы я был главным тренером, то, честно говоря, сказал бы ему сесть. Его статус позволяет вести себя подобным образом, поэтому с этим трудно что-то поделать», — сказал Фердинанд.

Напомним, португалец несколько раз вставал со скамейки и выкрикивал указания своим партнерам.

«Манчестер Юнайтед» уступил «Янг Бойз» со счетом 1:2.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В первом матче после возвращения Роналду оформил дубль в ворота «Ньюкасл Юнайтед» (4:1). Также он отличился во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (1:2).

Ранее бывший защитник и капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением по поводу возвращения португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».