Кросби высказался о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, говоря о шансах форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории лиги, заявил, что надеется на рекорд российского хоккеиста.

«Я надеюсь, что это произойдет. Я уже отметил это в разговоре с Александром, он знает об этом. Конечно, это было бы здорово. Он в пределах досягаемости этого рекорда. Надеюсь, что все его голы будут приходиться в ворота соперников «Питтсбурга», — приводит слова канадского хоккеиста «Чемпионат» со ссылкой на интервью, которое произошло на медиа-туре игроков НХЛ.

Овечкин занимает шестое место в списке лучших снайперов НХЛ. Россиянин забросил 730 шайб в регулярных чемпионатах. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Летом 2021 года россиянин подписал новый новый контракт с «Вашингтоном».

Ранее Овечкин рассказал, было ли ему страшно менять жизнь и переезжать в США.