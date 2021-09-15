Защитник «Спартака» Рассказов: моя ошибка решила исход матча с «Легией»

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов заявил, что совершил ошибку, которая привела к пропущенному мячу в матче с варшавской «Легией» (0:1) в рамках группового этапа Лиги Европы.

«Сыграл невнимательно, думал, что мяч уходит. Это моя ошибка. Мне очень жаль, что так получилось. Сегодня эта ошибка решила исход матча», — приводит слова футболиста Sport24.

На 91-й минуте игрок польского клуба Эрнест Мучи на фланге убежал от Николая Рассказова и прострелил на дальнюю штангу, а Лирим Кастрати поразил пустой угол ворот.

Следующим соперником по Лиге Европы для столичного клуба станет итальянский «Наполи». Матч состоится 30 сентября.

Лига Европы 2021/22

Группа С. 1 тур.

«Спартак» — «Легия» — 0:1

Гол: 0:1 — Лирим Кастрати (90+1)

Ранее главный тренер красно-белых Руй Витория заявил, что готов взять ответственность на себя за поражение от «Легии».