Червиченко — о Захаряне: ему до «Барселоны», как нам до Пекина пешком

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к хавбеку столичного «Динамо» Арсену Захаряну.

«Слухи. Парень играет хорошо, неплохо стартанул. Но ему до «Барселоны», как нам до Пекина пешком. Если будет выступать также, то, скорее всего, может оказаться в какой-нибудь хорошей команде. Однако по поводу «Барселоны» сомневаюсь», — цитирует экс-главу красно-белых «ВсеПроСпорт».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что «Барселона» заинтересована в подписании Арсена Захаряна.

По информации Арустамяна, скауты «Барсы» неоднократно следили в Москве за игрой Захаряна и остались довольны. Переговоры должны начаться в ближайшие недели.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0).