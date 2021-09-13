Кафельников заявил, что Медведев расшатал игру Джоковича в финале US Open

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об игре россиянина Даниила Медведева в финальном матче Открытого чемпионата США против серба Новака Джоковича.

«Медведев превзошел Джоковича по всем параметрам. Это было заметно с самого первого и до последнего гейма. Даниил расшатал игру Новака: серб потерялся и не знал, что делать на корте», — цитирует Кафельникова «Чемпионат.com».

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open.