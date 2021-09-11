Валуев согласился с мнением Путина об отмене лимита на легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы Николай Валуев высказался на тему отмены лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, если Российский футбольный союз (РФС) примет данное решение, то страна потеряет молодое поколение талантливых игроков.

«Если им не давать игровую практику, то ситуация станет еще хуже. В случае отмены лимита их место займут иностранные игроки. Еще не факт, что качественные иностранцы.

Конечно, я согласен с мнением нашего президента, он четко обозначил свою позицию. Лимит на легионеров отменять ни в коем случае нельзя, иначе мы потеряем целое поколение футболистов. Сейчас система на легионеров работает неплохо, она позволяет приглашать хороших иностранцев и не мешает развитию наших футболистов», — цитирует Валуева Sport24.



Ранее Николай Валуев рассказал, что ему не нравится в сборной России по футболу.