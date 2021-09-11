Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
На юго-востоке Москве госпитализировали еще троих человек с признаками... 08:36
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Ельцом 08:22
В Раде призвали осуществлять прямые закупки российского газа 08:18
СМИ: дом в Липецкой области мог взорваться из-за утечки газа в квартире пьющей... 08:18
Экс-игрок «Барселоны» Глеб: Головин может перейти в каталонский клуб 07:52
Число погибших при взрыве газа в жилом доме под Ельцом возросло... 07:51
Глава британской разведки предупредил об атаках, подобных терактам 9/11 07:51
В Москве в субботу ожидается до +20°С 07:30
Самый титулованный футболист мира покинул клуб из-за долгов 07:20
Пострадавшие от взрыва в Липецкой области находятся в состоянии средней тяжести 07:13
Бесплатная ставка 1000 р.

Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
UFC

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Джейсон Миллер был арестован и обвинен в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ Sports.

40-летний боец не первый раз подвергается аресту за последние годы. Миллер едва избежал тюремного заключения в конце 2017 года после признания себя виновным в домашнем насилии, отделавшись тремя годами условно.

Джейсон Миллер закончил свою карьеру с профессиональным рекордом 28 побед и 10 поражений. В последний раз он дрался в 2016 году, потерпев поражение от Маттии Скиаволина.

Ранее сообщалось, что защитник «Лиона» Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.

По информации издания, немецкий футболист заплатит бывшей девушке компенсацию в размере €1,8 млн за моральный ущерб. Также футболисту грозил тюремный срок.

Зимой 2021 года другая бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в столице Германии. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Число погибших при взрыве газа в жилом доме под Ельцом возросло до трех
«Никакие сроки заключения не останавливают педофилов»
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних
Захарова назвала причину вызова посла США в МИД
Посол США в Москве был вызван в МИД из-за вмешательства в российские выборы
В Раде призвали осуществлять прямые закупки российского газа
Генсек НАТО назвал причину падения Афганистана
Семьям российских военнослужащих назначены новые выплаты
Сосед рассказал об умерших после отравления арбузом москвичах
Новости и материалы
На юго-востоке Москве госпитализировали еще троих человек с признаками отравления
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в доме под Ельцом
СМИ: дом в Липецкой области мог взорваться из-за утечки газа в квартире пьющей семьи
Экс-игрок «Барселоны» Глеб: Головин может перейти в каталонский клуб
Глава британской разведки предупредил об атаках, подобных терактам 9/11
В Москве в субботу ожидается до +20°С
Самый титулованный футболист мира покинул клуб из-за долгов
Пострадавшие от взрыва в Липецкой области находятся в состоянии средней тяжести
Порядка 260 человек работают на месте взрыва под Ельцом
Экс-капитан «Спартака»: мы – отрыжка из СССР, достойно игравшие в еврокубках
Архитектор и свидетель теракта 9/11 назвал причину обрушения башен-близнецов
Журналисты показали, как талибы* живут во дворце афганского вице-президента
Определился соперник теннисиста Медведева в финале US Open
Актриса Кейт Бекинсейл попала в больницу в Лас-Вегасе
СМИ: талибы* угрожают афганцам, помогавшим США во время эвакуации
Чемпион мира заявил, что согласился бы стать спортивным директором «Спартака»
Уголовное дело возбудили после гибели двух человек из-за взрыва газа под Ельцом
Экс-игрок сборной Белоруссии: из-за лимита россияне просят зарплату, как в «Челси»
Все новости
«70% офицеров в армии не служили»
Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны
Отравились арбузом. Что известно о гибели двух человек в Москве
Стали известны подробности отравления семьи, купившей арбуз в «Магните»
Черный экран и уведомление: Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию
«Приговор Хованскому должен быть мягким»
Депутат Власов призвал отпустить арестованного Хованского домой
Половина от намеченного плана: в России привились 46,5 млн человек
Почти 40 миллионов россиян полностью прошли вакцинацию от COVID-19
«Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом»
Лавров указал, что слышит «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне
9/11. Неизвестные фото крупнейшего теракта в истории
Центробанк защитил страховщиков от выплаты долгов по ОСАГО
ЦБ предложил ограничить переуступку долгов по ОСАГО автоюристам
«Спутник Лайт» перестал быть пропуском на курорты Турции
Турция ужесточила требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну
«Восемь месяцев в году убыточная экономика»
Независимые АЗС предупредили о волне банкротств
Только для россиян: как изменится закон о суррогатном материнстве
Иностранцы и неженатые пары не смогут рассчитывать на услуги по вынашиванию детей
«США борются за выживание»: зачем Байден позвонил Си Цзиньпину
Противостояние США и Китая перешло в стадию «управляемой конкуренции»
По одним правилам
В Москве и Минске продолжают строить союзное государство
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях