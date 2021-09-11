Экс-чемпиона UFC арестовали по обвинению в домашнем насилии

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Джейсон Миллер был арестован и обвинен в домашнем насилии. Об этом сообщает TMZ Sports.

40-летний боец не первый раз подвергается аресту за последние годы. Миллер едва избежал тюремного заключения в конце 2017 года после признания себя виновным в домашнем насилии, отделавшись тремя годами условно.

Джейсон Миллер закончил свою карьеру с профессиональным рекордом 28 побед и 10 поражений. В последний раз он дрался в 2016 году, потерпев поражение от Маттии Скиаволина.

Ранее сообщалось, что защитник «Лиона» Жером Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии.

По информации издания, немецкий футболист заплатит бывшей девушке компенсацию в размере €1,8 млн за моральный ущерб. Также футболисту грозил тюремный срок.

Зимой 2021 года другая бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт была найдена мертвой в своей квартире в столице Германии. Тогда полиция сообщила, что смерть девушки не была насильственной.