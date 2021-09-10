Олимпийским чемпионам продлили карантин перед встречей с Путиным

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что победителям Игр-2020 в Токио продлили карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Ловите мое «крутое» настроение. У нас перенесли встречу на 11 число, поэтому +1 день тут», — написала Мельникова в сториз Instagram.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио гимнастка завоевала золото в командном многоборье, а также взяла бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Также она стала серебряным призером в командных соревнованиях на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее сообщалось, что на карантин перед встречей с Путиным отправили только чемпионов Игр-2020.