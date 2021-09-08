В BSSF рассказали о причинах дисквалификации президента федерации хоккея Белоруссии

Исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал об отстранении президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.

Баскова подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека. В декабре 2020 года ИИХФ инициировала проверку о возможной причастности президента Федерации хоккея Белоруссии к инциденту. Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.

«ИИХФ принимала решение по комплексу нарушений и, в частности, 1 декабря 2020 года со стороны Фонда спортивной солидарности был направлен большой рапорт в ИИХФ и Международный олимпийский комитет, в котором были изложены все факты нарушения Дмитрием Басковым этического кодекса Международной федерации хоккея. В том числе факты его предполагаемой причастности к смерти Романа Бондаренко. Соответственно, ИИХФ отстранила Дмитрия Баскова от спортивной деятельности не только за косвенные факты. Потому что было серьезное расследование, которое дает косвенные доказательства, но прямые доказательства могут дать только силовые органы Республики Беларусь, а институты гражданского общества, общественность может, естественно, давать только косвенные доказательства.

Но, помимо этого, было большое количество фактов давления со стороны Баскова на функционеров и хоккеистов, которые высказывали свою личную позицию по поводу происходящего в стране. И сами действия Баскова наносили очень серьезный урон имиджу и репутации хоккея как вида спорта. В частности, появление Баскова в костюме с олимпийской символикой в момент распития алкоголя, его участие в провластных митингах и заездах в поддержку Александра Лукашенко, что категорически запрещено олимпийской хартией и этическим кодексом ИИХФ. То есть он выступал в открытых политически ангажированных акциях.

В совокупности это было изложено в большом рапорте со ссылкой на устав Международной федерации хоккея и на олимпийскую хартию. ИИХФ приняла это к сведению, мы видим, что в своем заявлении они ссылаются на расследование, которое провел Белорусский фонд спортивной солидарности. И здесь я отдаю должное команде Фонда, которая проделала большую и кропотливую работу.

Мы, к сожалению, не можем поделиться этим рапортом ввиду конфиденциальности некоторых моментов, но работа была проделана огромная. Впоследствии мы еще несколько раз отправляли запросы в ИИХФ и МОК с требованием провести тщательное расследование этой ситуации. Оно шло десять месяцев, и его результатом стало абсолютно справедливое отстранение Дмитрия Баскова от спорта на пять лет.

Давление Баскова на спортсменов — общеизвестный факт. Он является ставленником и сторонником Александра Лукашенко и, соответственно, выполняет все задачи, связанные с идеологическими чистками. Поэтому решение ИИХФ абсолютно справедливое, оно очень важно для всего белорусского общества в целом и для спортивного сообщества», — сказал Опейкин в интервью «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.