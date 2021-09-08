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Призер Олимпиады Герасименя: лояльных людей у Лукашенко осталось мало

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Глава Фонда спортивной солидарности Белоруссии, двукратный серебряный призер Лондона-2012 по плаванию Александра Герасименя прокомментировала дисквалификацию президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова на пять лет.

Баскова подозревали в инциденте, приведшем к смерти человека. В декабре 2020 года ИИХФ инициировала проверку о возможной причастности президента Федерации хоккея Белоруссии к инциденту. Дисквалификация вступает в силу 10 сентября 2021 года и закончится 9 сентября 2026 года.

«С момента подачи нами документов в ИИХФ прошло 10 месяцев, и мы рады, что она наконец вынесла такое справедливое решение. Что будет, если на его место придет другой такой же чиновник? Опять же, если соберутся факты, что этот чиновник нарушал олимпийскую хартию, дискриминировал игроков или оказывал давление, то мы снова отправим материалы в Международную федерацию хоккея и в Международный олимпийский комитет. В любом случае, хотелось бы отметить, что на данный момент уже некого ставить на замену людей, которые сейчас стоят во главах федераций. Именно поэтому после Олимпийских игр не было перестановок. Обычно если Олимпийские игры для нас неудовлетворительны, то снимают максимально всю верхушку и всех меняют в надежде на то, что что-то изменится. Сейчас после Олимпиады никого не сняли, и мы понимаем, что лояльных людей осталось мало, и менять просто не на кого. Я практически уверена, что Баскова не снимут и будут пытаться, как и в случае с санкциями МОК в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси, отнекиваться и говорить, что это решение несправедливое.

Безусловно, это может привлечь внимание международного сообщества, как в случае с самолетом. Мы помним: как только случилась ситуация с посадкой самолета в Беларуси, последовали санкции, которых мы давно требовали и призывали мировое сообщество как-то отреагировать. Видимо, нужен был какой-то триггер. Вероятно, и другие федерации откликнутся на дисквалификацию Баскова. Возможно, и МОК наконец ответит на наши запросы и рассмотрит более внимательно действия НОК Беларуси и введет те санкции, которых он достоин», — сказала Герасименя в интервью «Газете.Ru».

Ранее в BSSF рассказали о причинах дисквалификации президента федерации хоккея Белоруссии.

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