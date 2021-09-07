Президент Бразилии добивался возобновления матча с Аргентиной

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался урегулировать скандал, произошедший во время матча отборочного этапа чемпионата мира 2022 года между национальной командой его страны и сборной Аргентины, сообщает Clarin.

По информации издания, глава государства следил за встречей, а после ее остановки пытался связался с Федерацией футбола Бразилии. Он хотел, что футболистов сборной Аргентины не возникло никаких проблем, а матч продолжился. Однако его звонок поступил уже после того, как соперники бразильской команды покинули поле и ушли в раздевалку.

Матч между сборными Бразилии и Аргентины был остановлен на седьмой минуте после того, как представители Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) и полиция попытались задержать аргентинцев Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиана Ромеро и Ло Чельсо из-за подозрений в фальсификации документов при пересечении границы.

В Бразилии из-за пандемии коронавируса действует запрет на въезд в страну лицам, которые в течение 14 последних дней посещали Великобританию, Индию или ЮАР. Четверо аргентинцев представляют клубы Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее экс-игрок сборной России допустил, что срыв матча Бразилия – Аргентина был провокацией.