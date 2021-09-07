Глава УЕФА заявил о необходимости объединиться перед лицом «позорной» Суперлиги

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин раскритиковал создателей Суперлиги на генеральной ассамблее Ассоциации европейских клубов.

Руководитель заявил, что после событий последних лет организация должна вернуться к нормальной жизни.

«Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и болтливой Суперлиги. Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова», — цитирует Чеферина AS.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Позднее министерство юстиции Швейцарии запретило УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА) выносить санкции за Суперлигу до решения суда Европейского союза. Представители нового турнира обратились в суд ЕС из-за возможного нарушения правил конкуренции со стороны футбольных организаций.

9 июня УЕФА объявил, что разбирательство по делу «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» отложено до дальнейшего уведомления.

Ранее президент «Пари-Сен Жермен» Нассер Аль-Хелайфи назвал основателей Суперлиги сказочниками и неудачниками.