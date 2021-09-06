Карпин ответил на вопрос, кто его разочаровал в сборной

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, кто из игроков разочаровал его в национальной команде, передает Sport24.

«Есть ли те, кто меня разочаровал? Честно говоря, нет. Но есть те, кто меня очаровали. Разочарований пока не было — говорю честно», — сказал Карпин.

Матч со сборной Мальты состоится 7 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена». Стартовый свисток для команд прозвучит в 21.45 (мск).

После пяти туров сборная России лидирует в таблице группы H, опережая Хорватию по дополнительным показателям.

В сентябрьских матчах россияне сыграли вничью с Хорватией (0:0) и обыграли национальную команду Кипра (2:0).

Ранее журналист Владимир Познер высказался о перспективах сборной России по футболу на попадание в финальную часть чемпионата мира 2022 года.