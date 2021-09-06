Сборной Аргентины вылетела из Бразилии после срыва матча

Пресс-служба сборной Аргентины сообщила о вылете команды из Бразилии после скандального матча отбора на ЧМ-22, который был остановлен из-за несоблюдения аргентинцами карантина.

«Мы едем домой», — говорится в Twitter аргентинской команды.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее Ассоциация футбола Аргентины (AFA) прокомментировала скандальную ситуацию вокруг прерванного матча отбора на ЧМ-22 между Аргентиной и Бразилией.