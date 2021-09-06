Ассоциация футбола Аргентины выступила с заявлением после прерванного матча с Бразилией

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) прокомментировала скандальную ситуацию вокруг прерванного матча отбора на ЧМ-22 между Аргентиной и Бразилией.

Ассоциация выразила неудобство в связи с приостановкой встречи. В AFA заявили, что они удивлены действиями Anvisa после начала игры.

«Следует отметить, что делегация сборной Аргентины находилась на территории Бразилии с 3 сентября в 8 часов утра, соблюдая все текущие санитарные протоколы, регулируемые КОНМЕБОЛ для нормального развития квалификационных соревнований на ЧМ-2022.

После доклада представителей КОНМЕБОЛа и арбитра встречи, материалы будут переданы в компетентный орган ФИФА в соответствии с действующими правилами. Футбол не должен жить такими эпизодами, которые посягают на спортивный дух такого важного соревнования», — приводится заявление на официальном сайте AFA.

Правительство Бразилии до игры хотело депортировать из страны четырех футболистов Аргентины из-за того, что они были заподозрены в нарушении при пересечение границы государства.

Дело в том, что Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндиа, Кристиан Ромеро и Ло Чельсо выступают за английские клубы. Они должны были пройти двухнедельный карантин, но не сделали этого. Полиция Бразилии хотела задержать спортсменов, приехав к ним в отель, но они уже выехали на матч.

Игроки сборной Аргентины покинули поле при счете 0:0, опасаясь ареста спортсменов. Футболисты аргентинской команды устроили словесную перепалку с тренерским штабом соперника. Футболист Николас Отаменди оттолкнул помощника тренера сборной Бразилии Тите.

Ранее президент Бразильской федерации футбола Эднальдо Родригес заявил, что изначально было принято решение депортировать аргентинских футболистов после встречи