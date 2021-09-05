Черданцев объяснил, почему Дзюба в роли капитана сборной России — это не правильно

Спортивный комментатор и телеведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о выборе капитана в сборной России.

«Неправильно назначать капитаном сборной игрока, который позволял себе то что, он позволил в адрес клуба, чьи болельщики в большом количестве являются и болельщиками сборной. Я не понимаю, почему к вопросу капитанства сборной такое легкомысленное отношение.

Понятно, что любой капитан является игроком какого-то клуба, и к этому клубу есть соответствующее отношение болельщиков его принципиальных соперников.

Но именно поэтому вокруг национальной команды выстраивается максимально правильная атмосфера, когда капитаном становится футболист, к которому уважительно относятся все клубные болельщики. Как это было с Семаком и Онопко. И как не было с Дзюбой», — написал комментатор в Telegram-канале.

Также Черданцев добавил, что отсутствие постоянного капитана в сборной это само по себе очень странно и неправильно.

Ранее сообщалось, что игроки сборной России решили, что в команде будет несколько капитанов.

На матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 против Хорватии (0:0) игроков национальной команды выводил на поле защитник Георгий Джикия. В следующем туре в гостевой встрече с Кипром (2:0) роль капитана исполнил хавбек Дмитрий Баринов.

До этого капитаном сборной России был форвард Артем Дзюба, которого сейчас главный тренер команды Валерий Карпин не вызвал на сбор из-за плохой формы игрока.